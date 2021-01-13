Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин побывал в воинской части Ростова Великого. Омбудсмена сопровождали представители правительства региона и Общественной палаты Республики Тыва. Поводом для проверки стала видеожалоба тувинского солдата-срочник, которую он опубликовал на своей странице в соцсети. Молодой человек сообщил, что в воинской части имеет место дискриминация тувинцев по национальному признаку. Нападкам подвергались пять срочников из республики.- Мы посетили обе части, где служат солдаты из Республики Тыва, поговорили с военнослужащими. После этого состоялась встреча в военной прокуратуре Ярославского гарнизона, где мы подробно обсудили эту ситуацию, - рассказал Сергей Бабуркин.По его словам, сейчас ситуация в части спокойная, признаков дедовщины нет, хотя и правды были сложные ситуации. Но конфликты носили скорее межличностный характер, не имеющий под собой национальной подоплеки.- Когда в конфликте участвуют люди разных национальностей, национальный контекст в любом случае присутствует, но часто имеет сопутствующий характер, так как сам конфликт возникает в первую очередь из межличностных противоречий и отношений. На данный момент проверка проводится военной прокуратурой, проводится оперативно. Уверен, по ее итогам мы получим объективную картину, на основании которой будут сделаны выводы и приняты соответствующие решения, - сказал уполномоченный.