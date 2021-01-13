В центре Рыбинска, а именно на пересечении улиц Крестовая и Кирова, произошла утечка воды. Сейчас на месте работает аварийная бригада «Северного водоканал».Из-за аварийных работ на перекрестке изменилась схема движения общественного транспорта.Автобусы №№1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16э, 33, 8т, 16т, 36т, 101 и 111 будут ходить от проспекта Ленина по улицам Свободы, Герцена, Луначарского и далее обычным маршрутом.Троллейбусы №1 и №6 поедут от проспекта Ленина по улицам Свободы и Плеханова с заездом на железнодорожный вокзал, улицы Пушкина, Крестовую и далее своим маршрутом.Троллейбус №4 от улицы Фурманова будет следовать по улице Плеханова с заездом на железнодорожный вокзал, улицы Пушкина и Крестовую и далее обычным маршрутом.