В ближайшее время в Ярославской области откроется ледовая автомобильная переправа Глебово-Сменцево, которая соединит Рыбинский и Некоузский районы. Это будет самая большая автопереправа в Центральном Федеральном округе. Ее протяженность свыше одного километра и эта ледовая дорога позволит сократить путь до села Брейтово более чем на 100 километров.Если морозная погода сохранится, то заработать переправа должна уже к концу следующей недели. Сейчас на ней идет подготовительные работы: устанавливаются знаки и оборудуются подъезды. Переправа должна пройти техническое освидетельствование, в состав комиссии войдут сотрудники ГИБДД, ГИМС, администраций Рыбинского и Некоузского районов.Проезд по переправе будет платный, тариф зависит от массы машины. Максимально разрешенный вес автомобиля, выезжающего на лед, не должен превышать двух тонн.