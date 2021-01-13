ДТП на 163 километре трассы М8 произошло вчера, 12 января, в 23.55. По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Фиат». 30-летний водитель грузовой машины госпитализирован, мужчину, который управлял иномаркой, после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.И грузовику, и легковушке предстоит ремонт. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области, части грузовика, которые разлетелись после столкновения, повредили две машины ГАЗ, которые ехали следом за «Фиатом».Сейчас по факту аварии проводится проверка.