Коммунальщики Ярославля продолжают бороться со снегом, пока счет явно не в их пользу. По данным мэрии, на улицах города работает около 90 машин, которые чистят дороги и вывозят снежную кашу на полигон. Но, по мнению многих ярославцев, меньше ее не становится.Одна из причин, по которой уборка снега затруднена – припаркованные у обочин автомобили. И в мэрии нашли способ «борьбы» с ними: эвакуация. Но сначала водителей предупреждают о предстоящей уборке.- С 19:00 14 января до 07:00 15 января запланированы работы по уборке улицы Терешковой. Там будут установлены временные запрещающие знаки, а также будет работать эвакуатор, - сообщили в мэрии Ярославля.