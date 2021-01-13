Из-за повышенного интереса к домашним матчам ХК «Локомотив» участились случаи продажи поддельных билетов на хоккейные матчи, которые проходят в «Арене-2000». Злоумышленники сбывают подделки на неофициальных сайтах клуба, выполненных в стилистике настоящего, через социальные сети, сайты объявлений и мессенждеры.- В сложившихся условиях ХК «Локомотив» обращает ваше внимание на то, что приобрести билеты возможно только в кассах УКРК «Арена-2000.Локомотив» или на сайте tickets.hclokomotiv.ru, - говорится на официальном сайте клуба.Билеты, которые куплены через неофициальные источники, являются недействительными. Пройти по ним на матч будет невозможно. В подобную неприятную ситуацию уже попали любители хоккея из Владимира. Они приобрели билеты, которые оказались фальшивыми.