В правительстве Ярославской области прошло совещание, посвященное аномальным погодным условиям в регионе. МЧС предупредило ярославцев о сильных заморозках – ночью температура воздуха может опуститься до -31 градуса. А губернатор Дмитрий Миронов предупредил глав районов и коммунальных служб о необходимости оперативной работы в случае ЧП. Ярославская область перешла на режим повышенной готовности.– В морозы многократно возрастает вероятность различных чрезвычайных происшествий, – сказал Дмитрий Миронов. – Необходимо обеспечить оперативное реагирование – многое зависит от того, как быстро мы можем справиться с ситуацией.Во время новогодних праздников все аварии устранялись в нормативные сроки. В первые дни года число аварийных бригад было увеличено с 240 до 260. К работе была готова и техника.На базе Центра управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области был создан аварийный резерв материалов и оборудования. В случае аварии дизельная котельная на 2 мВт могла начать работать в любом населенном пункте.Имеется и запас топлива: почти 8600 тонн угля, 1655 тонн мазута и 7 тонн «дизеля».