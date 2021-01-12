Во время новогодних праздников за медицинской помощью в травмпункты и больницы обратились более двух тысяч ярославцев.За 10 дней больница имени Соловьева приняла 1640 пациентов. 328 человек пришли в травмпункт и 59 – в приемный покой клиники с травмами, полученными при падении. Причиной тому стал гололед.587 пострадавших обратились за помощью в травмпункт больницы имени Семашко. У трети пациентов врачи диагностировали переломы, вывихи и ушибы. 74 ярославцам поставили диагноз «растяжение связок». Большая часть этих повреждений, судя по всему, также была получена при падении на льду.Семерым жителям Ярославля постребовалась медпомощь из-за ожогов. Также ярославцы получали травмы на производстве, в быту и в ДТП, были и криминальыне случаи.