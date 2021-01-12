Около 10 тысяч ярославцев, больных коронавирусом, но проходящих лечение на дому, получили бесплатные лекарства. Стоимость этих препаратов составила 17 миллионов 300 тысяч рублей.- Нашему региону из федерального бюджета на приобретение лекарств выделено 73 миллиона рублей, еще 49 миллионов направлено из региональной казны. Заключены контракты на поставку медикаментов на общую сумму в 122 миллиона, - пояснили в правительстве Ярославской области.Сейчас на дому лечатся около 14,7 тысяч пациентов, зараженных COVID-19 – это 88% от всех больных коронавирусом в регионе.