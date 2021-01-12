С 19 января изменились дни и время вылета из ярославского аэропорта «Туношна» в Сочи и Краснодар. Теперь рейсы будут по вторникам и субботам. Ранее в Сочи летали по четвергам и воскресеньям, а в Краснодар – по четвергам и понедельникам. Время в пути – 2,5 часа.Вылеты в Краснодар:А4 345 Краснодар 08:30 – Ярославль 10:50А4 346 Ярославль 18:40 – Краснодар 21:05.Вылеты в Сочи:А4 525 Ярославль 11:40 – Сочи 14:10А4 526 Сочи 15:05 – Ярославль 17:50.Все пассажиры в обязательном порядке во время полетов должны быть в масках.