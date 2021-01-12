В Ярославской области в новогодние праздники прошли рейды по торговым точкам и предприятиям общепита. Сотрудники департамента АПК и потребительского рынка проверили, как в заведениях соблюдается масочный режим.За 11 дней обошли 580 точек, выявили 19 нарушений, из них 11 – в Ярославле. Три нарушения зафиксировали в ТК «Аквилон», шесть – в магазинах и два – на предприятиях бытового обслуживания.- Нарушают масочный режим и в Ярославском районе: в ТРК «Ярославский вернисаж», ТЦ «Олимпия», магазине «Ювелирный» и на двух предприятиях общепита, - рассказали в департаменте АПК.В Угличе «попались» магазины «Лев», «Высшая лига» и «Мясной ряд».Все 19 нарушителей будут наказаны штрафом до 300 тысяч рублей. Кроме того, названия объектов, где ходят без масок, публикуются на «доске позора» на сайте департамента АПК.