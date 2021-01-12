19 января все православные будут отмечать один из важнейших праздников – Крещение Господне. В этот день многие верующие окунаются в купель, но в этом году их организация оказалась под вопросом из-за пандемии по коронавирусу.Во многих регионах России уже решили отказаться от оборудования купелей, где-то сократили их количество. В Ярославской области окончательное решение по этому вопросу пока не принято, его обещали озвучить после 15 января.Массовое скопление людей может ухудшить и без того непростую ситуацию с COVID-19 в регионе. Кроме того, для людей, недавно переболевших, купание в проруби может иметь крайне негативные последствия.При этом священнослужители ежегодно накануне Крещения Господне напоминают, что окунаться в иордань вовсе не обязательно – таким образом смыть с себя все грехи не получится. Здесь поможет только участие во всех праздничных богослужениях и исповедь.