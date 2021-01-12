Ярославский областной суд в очередной раз продлил срок заключения под стражей бывшему заместителю мэра Ярославля Ринату Бадаеву. Под стражей он проведет еще минимум три месяца, то есть, до 15 апреля.Напомним, экс-чиновник обвиняется в двух преступлениях, а именно, в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, бывший заммэра по вопросам градостроительства получил более миллиона рублей за содействие при заключении муниципального контракта. Второе уголовное дело связано с возможным получением Бадаевым 2 миллионов за помощь в заключение договора по выполнению работ для нужд Ярославля.