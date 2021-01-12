Суд Каспийска Республики Дагестан до 3 марта оставил под стражей полицейского из Ярославля Игоря Самсонова. 25-летний сотрудник правоохранительных органов обвиняется в убийстве местного жителя и превышении должностных полномочий.ЧП в Каспийске произошло 2 января около часа ночи. Поступило сообщение о нападении на женщину.- Подозреваемый, переоценив исходящую от мужчины опасность, явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий, применил табельное огнестрельное оружие. От полученного ранения 43-летний потерпевший скончался на месте, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.Расследование уголовного дела продолжается.