К 9 утра в Рыбинске полностью восстановили подачу электроэнергии, сейчас завершается подключение воды и теплоснабжения в жилых домах и организациях. Об этом сообщили в администрации города.Авария в Рыбинске произошла сегодня, 12 января, в 5:30 утра. Из-за аварийного отключения света на полтора часа была остановлена работа станции очистных сооружений водопровода.- В 6:30 подачу электроэнергии восстановили, в 6:50 возобновили подачу воды, вновь запустили котельные, - пояснили в администрации.Как уточнили в пресс-службе \\"Россети ФСК ЕЭС\\"-МЭС Центра, рисков для развития аварии нет. Сейчас управляющие компании проверяют свои системы отопления на наличие воздушных пробок. Возможны локальные отключения в квартирах, а которых необходимо сразу сообщать в УК.