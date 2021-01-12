В феврале в Ярославскую область поступит еще 60 тысяч доз вакцин от коронавируса «Спутник V». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Дмитрий Миронов.Пока что в Ярославскую область поступило 2042 дозы препарата, на данный момент привиты более 500 человек.- На первом этапе мы отдали приоритет медикам, тем, кто работает на передовой борьбы с вирусом. Сейчас, в соответствии с приказом Минздрава РФ, начнем добровольную вакцинацию социальных работников, которые трудятся в закрытых учреждениях, и педагогов, - написал губернатор.