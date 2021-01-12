Новогодние праздники для сотрудников скорой помощи Ярославкой области выдались напряженными. За 10 дней им поступило 6380 вызовов. 1964 человека пришлось госпитализировать по экстренным показаниям. Как отметили в региональном департаменте здравоохранения и фармации, резкий подъем числа обращений наблюдался со 2 января.В новогоднюю ночь за помощью медиков обратился 191 человек. 28 звонков оказались ложными, остальным пациентам помогли в экстренном и неотложном порядке.Не бездельничали и сотрудники, которые работают на горячей линии: им пришлось ответить более чем на 2600 звонков. В основном людей интересовал графики работы больниц и выдачи бесплатных лекарств, а также лечение COVID-19.Читайте также: В новогодние праздники в Ярославской области родились 258 малышей