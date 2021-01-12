Сегодня, 12 января, около 5 часов утра в Рыбинске произошла коммунальная авария. В итоге в сильный мороз без электричества, воды и отопления остались западные районы города: Переборы, Мариевка, Гора, Северный, Западный, Прибрежный, Веретье-1,2,3.Как сообщили в администрации Рыбинска, восстановительные работы ведутся. Уже частично восстановлена подача воды и электричества.КП-Ярославль будет следить за ситуацией.По данным «Gismeteo», температура воздуха в Рыбинске на момент ЧП была около -22 градусов, сейчас – в районе -23.В новогодние праздники в городе произошло 10 аварий на инженерных сетях, самая серьезная – в последний день длинных каникул, 10 января. Из-за прорыва водопровода на Вихрева,3 без воды остались пять микрорайонов. Протечка была устранена за несколько часов.