В Ярославской области в ближайшее время должны выбрать председателя региональной думы. Алексей Константинов, который занимал эту должность с сентября 2018 года, трагически погиб в ДТП в Тверской области 30 декабря. Авария унесла не только его жизнь, но и жизнь 37-летней женщины, водителя второй машины.Парламентарии соберутся 12 января, чтобы определить дату заседания, на котором изберут нового спикера. Но сначала в Думе должны прекратить полномочия Алексея Константинова. Вероятно, это произойдет уже сегодня.По закону, новый председатель должен быть назначен в течении 60 дней с момента прекращения полномочий предыдущего. И, судя по всему, откладывать этот процесс депутаты не собираются.