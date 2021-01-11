МЧС по Ярославской области опубликовало экстренное предупреждение об сильных заморозках. По данным ведомства, с 12 по 16 января среднесуточная температура в регионе будет на 7-13 градусов ниже климатической нормы.Как ранее сообщали специалисты Центра «Фобос», столбики термометров могут опуститься ночью до -25 градусов, Гидрометцентр говорит о -27 градусах. Пик морозов придется на среду: днем ожидается -22 градуса. Осадки в этот день маловероятны и будет солнечно.Из-за морозов вероятны чрезвычайные ситуации. Например, пожары из-за неправильного использования обогревательных приборов. Возможны и аварии.