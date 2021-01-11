В Ярославской области на 11 января в COVID-госпиталях развернуто 2684 коек, 74% из них заняты. По данным оперативного штаба по коронавирусу, большая часть пациентов, а именно 82,3%, - в состоянии средней степени тяжести. У 6,8% заболевших состояние удовлетворительное. 10,8% больных – «тяжелые».В регионе не изменилось число больниц, принимающих пациентов с COVID-19 и пневмониями. Их по-прежнему 24:- ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ-МЦ «Здоровое долголетие» – 78 человек.- ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н.А. Семашко» – 117 человек.- ГБУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница» - 35 человек.- ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» - 99 человек.- ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» - 34 человека.- ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» - 53 человека.- ГБУЗ ЯО «Рыбинская городская больница № 1» - 45 человек.- ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова», г. Рыбинск - 35 человек.- ГУЗ ЯО Городская больница № 3, г. Рыбинск – 34 человека.- ГУЗ ЯО Городская больница № 4, г. Рыбинск – 16 человек.- ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» – 42 человека.- ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» - 16 человек.- ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» - 42 человека.- ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ – 28 человек.- ГБУЗ ЯО «Любимская ЦРБ» - 0.- ГУЗ ЯО Большесельская ЦРБ – 10 человек.- ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ» – 20 человек.- ГБУЗ ЯО «Даниловская ЦРБ» - 8 человек.- ГБУЗ ЯЗ «Гаврилов-Ямская ЦРБ» - 7 человек.- ГУЗ ЯО «Некоузская ЦРБ» - 3 человека.- ГБУЗ ЯЗ «Некрасовская ЦРБ» - 12 человек.- ГБУЗ ЯЗ «Пошехонская ЦРБ» - 6 человек.- ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ – 3 человека.- ГБУЗ ЯО «ЦРБ им. Д. Л. Соколова» - 13 человек.