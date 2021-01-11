В дни новогодних каникул в Ярославской области родились 258 малышей. В нескольких семьях на свет появились двойняшки. Этой приятной информацией на своей странице ВКонтакте поделился губернатор региона Дмитрий Миронов.Он напомнил, что до 1 апреля все семьи, где воспитываются дети до 7 лет, могут получить президентскую выплату – 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Выплата положена и на тех малышей, что родились после издания указа «о летних коронавирусных выплатах» и родятся до 1 апреля 2021 года. В этом случае родителям нужно подать заявление через портал Госуслуг или в отделении Пенсионного фонда.