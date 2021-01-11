В группе «Единая диспетчерская служба Ярославля» водитель, который пожелал остаться неизвестным, поблагодарил городские власти и коммунальные службы за хорошую уборку дорог от снега.- Хочется сказать спасибо за состояние дорог в Ярославле! Стоит выехать за город и попадаешь в какой-то грязевой ад. А стоит въехать в Ярославль и душа сразу радуется от такого контраста – чистые, белоснежные дороги! Да, можно местами подмести, но не более того – если установлена зимняя резина и выбран соответствующий стиль вождения, то вот такими дороги зимой и должны быть, - пишет водитель.Ярославцы такой оптимизм автора сообщения не оценили. Одни приняли его за шутку, других он разозлил.- Автор стебется что ли? – спрашивает Татьяна Ш.- Это вброс, 100 процентов, - считает Александра П.- Во нахваливаешь-то… Выглядит как подготовка к тому, чтобы ответственным за содержание дорог в Ярославле выплатили премии из городского бюджета за «чистые, белоснежные дороги», - пишет Сергей К.- Могу сказать точно, сегодня были за городом, решили доехать до дачи. Так в … убрано лучше, чем в городе. Город страшный, снежный, грязный, нечищеный ад! – делится наблюдениями Екатерина К.- Добро пожаловать на Блюхера, где совсем белоснежно и полторы полосы. И каша снежная несусветная, - приглашает автора поста Наталия.И адресов таких по Ярославлю немало. Группа Единой диспетчерской службы завалена просьбами почистить ту или иную улицу или двор. У многих дорог города уменьшилась полосность из-за сваленного на обочинах снега. Большинство тротуаров и дворов в снежной кашею Заявки на уборку принимаются, но то, как они выполняются (если вообще выполняются) оставляет желать лучшего.