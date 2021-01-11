31-летний мужчина, который управляя «Киа Спектра» врезался в маршрутку, был в состоянии алкогольного опьянения. Сначала об этом говорили очевидцы аварии, потом информацию подтвердили и в полиции.- В отношении водителя «Киа» был составлен протокол об административном правонарушении, он направлен в суд для рассмотрения. Автомобиль помещен на спецстоянку, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.ДТП произошло вчера, 10 января, на проспекте Октября. Иномарка врезалась в ПАЗ – маршрутку №90С. Пострадали три человека: водители легковушки и автобуса, а также кондуктор. Всем им была оказана медицинская помощь. Пассажиры маршрутки не пострадали.За минувшие сутки в Ярославле сотрудники Госавтоинспекции задержали восемь пьяных водителей. На всех составлены протоколы. Сотрудники полиции просят яросавцев не оставаться равнодушными: если вы заметили нетрезвого человека за рулем, сообщите об этом по телефону 30-10-10.