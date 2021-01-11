С 16 января и до 25 декабря каждую субботу от Ярославля до Рыбинска можно проехать на ретропоезде.Зимой со станции Ярославль-Главный он будет отходить в 08:52, летом – в 08:36 со станции Ярославль-Московский. Прибывает состав на станцию Рыбинск-Пассажирский. В областной центр поезд будут возвращаться в 19:04 или в 19:36 в зависимости от сезона.Стоимость проезда – как в обычном составе, в соответствии с установленным тарифом. Купить билеты можно во всех пригородных касса или на сайте РЖД.– Это уже не первый такой опыт в регионе, – отметил и. о. директора департамента туризма Владимир Лысенко. – Ретропоезд уже курсировал между крупнейшими городами области на День города Рыбинска. Уверен, что поездка на настоящем паровозе понравится и детям, и взрослым.