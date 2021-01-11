Солдат по имени Шойгу, призванный в воинскую часть Ростова Великого из Республики Тыва, пожаловался на притеснения со стороны своего командования.По словам срочника, с дискриминацией столкнулся не только он, но и четверо его земляков. Призывник на своей странице в Telegram опубликовал видеообращение (оно уже удалено), где рассказал, что их «третируют из-за национальности и из-за того, что они носят имя «Шойгу» и родом из Республики Тыва». Цитату из обращения приводит издание «Тайга.Инфо».На жалобы солдата-срочника уже обратил внимание глава Тывы Шолбан Кара-Оол:- Мы занимаемся обращением нашего земляка и через военное командование выясним объективность ситуации. Нас, тувинцев, командиру всех времен, в том числе и на войне, выделяли как отличных воинов, с военной выправкой и умением выносить тяготы и лишения военной службы.