Жителей Центральной России ждет аномально холодная погода, предупреждают синоптики Центра «Фобос».На этой неделе в Ярославскую область придет настоящая русская зима, которой не было последние 2-3 года. Регион окажется в тыловой части циклона, куда прорвется холодный воздух с Русского Севера. А там уже ударили 30-градусные морозы.В понедельник днем температура будет в районе минус 10-15 градусов, ожидается небольшой снег.Во вторник и среду под утро - от минус 15 до минус 20. В четверг и пятницу чуть потеплеет, но ненадолго, и выпадет снег.- К выходным вновь усилится северная тяга ветров. Ночами морозы окрепнут до минус 20 - минус 25 градусов, днем от минус 13 до минус 18, это почти на 10 градусов ниже положенного по многолетней норме. И, по всей видимости, январские морозы – это надолго, - говорят синоптики.