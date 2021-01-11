В селе Кучеры Борисоглебского района 8 января осветили и установили крест на месте будущего храма в честь Рождества Христова. Он будет построен в память о сгоревших при пожаре детях.Многие помнят трагедию, которая произошла в селе год назад, в ночь с 6 на 7 января. Загорелся частный дом, в котором жила большая семья: родители и трое детей – две девочки 11 и 5 лет и 8-летний мальчик. Родители сумели спастись. Детей нашли под завалами.- На беду откликнулись очень многие люди. Родителями погибших детей, жителями села и прихожанами храма пророка Илии было решено использовать поступившие средства для строительства на месте пожара храма, посвященного Рождеству Христову, - рассказали в Переславской епархии.