ДТП с участием иномарки и маршрутки №90С произошло вчера, 10 января вечером на проспекте Октября. По словам очевидцев, в ПАЗ влетела иномарка, водитель которой был в состоянии алкогольного опьянения.- Он перед аварией гонялся с другой машиной. Жаль, что посторонние люди пострадали. Но это было неизбежно, гонять в такую погоду чревато последствиями, - рассказал свидетель ДТП Роман в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.В аварии серьезно пострадали три человека: водитель легковушки, а также водитель и кондуктор маршрутки. Женщину увезли в больницу на машине реанимации. По предварительной информации, пассажиры не пострадали.