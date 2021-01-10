С 1 января изменились реквизиты для оплаты госпошлины и административных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Актуальные сведения размещаются в региональном сегменте сайта гибдд.рф.В параметрах поиска нужно выбрать \\"76 Ярославская область\\". После этого на вкладке нужного территориального подразделения открыть подраздел \\"Исполнение административного законодательства\\". Там указаны платежные реквизиты.Если оплата через Интернет вызывает трудности, можно обратиться в подразделения Госавтоинспекции.