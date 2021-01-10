Вчера, 9 января, ярославские \\"железнодорожники\\" на выезде встретились с рижским \\"Динамо\\" и уверенно обыграли хозяев на их же ледовом поле. Счет 4:1 в пользу \\"Локомотива\\".Хозяева открыли счет в середине первого периода - шайбу в ярославские ворота забросил Лаурис Дарзиньш. Но эта шайба стала единственной со стороны рижан, дальше инициативу в свои руки взяли игроки \\"Локомотива\\". В первом же периоде - два гола в ворота \\"Динамо\\" от Теему Пулккинена и Павла Красковского.Во втором периоде отличились Даниил Мисюль и Артем Ильенко. В третьем периоде счет не изменился - уверенная победа ярославцев, уже четвертая подряд.Лидеры «Локомотива» в игре против «Динамо»: Максимальная скорость - Егор Коршков (33.0 км/ч) Средняя скорость - Михаил Беляев (16.0 км/ч) Средняя скорость с шайбой - Максим Березкин (18.1 км/ч) Максимальная сила броска - Атте Охтамаа (133.2 км/ч) Пройденная дистанция - Максим Осипов (4.40 км) Точность передач - Андре Петерссон (19/22, 86.4%) Показатель полезности - Теему Пулккинен (+3) Силовые приемы - Никита Черепанов (3) Блокированные броски - Максим Осипов, Алексей Марченко, Атте Охтамаа (по 3) Выигранные вбрасывания - Георгий Иванов (4/6, 66.7%) Броски в створ - Антон Ландер (5) Время на льду - Максим Осипов (21:42) Время в атаке - Андре Петерссон (05:42)Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ \\"Локомотив\\" проведет в Москве. Встреча со \\"Спартаком\\" назначена на 11 января.