Сложная эпидемиологическая ситуация в Ярославской области заставила власти отказаться от массовых новогодних гуляний и от катка на Советской площади. Но в районах Ярославля созданы площадки, где можно активно провести время.Например, в Заволжском районе можно прокатиться на лыжах в Яковлевском бору. Там работают лыжные трассы на 1,5 километра и 5 километров. Начало и конец пути обозначены баннерами \\"старт\\" и \\"финиш\\". На база можно взять в прокат спортивный инвентарь.- Традиционно любимым местом отдыха являются «Карпаты» в Тверицком бору. Здесь ярославцы могут покататься на горках. Ежедневно сотрудники администрации проверяют места массового пребывания людей, в случае необходимости проводят инструктаж по технике безопасности, - сказал глава территориальной администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.Детям, а особенно их родителям не стоит забывать, что катание на тюбингах - развлечение опасное. Четыре ребенка с тяжелыми травмами сейчас находятся в больнице после спусков с горок.Также в Заволжском районе открыты пять катков. Они находятся по адресам:- улица Алмазная,1 корп.7,- улица Спартаковская, 10,- проспект Авиаторов, 84,- улица Клубная, 19,- улица 3-я Яковлевская, 31.