В Москве, согласно указу мэра столицы, каникулы для школьников продлили до 17 января. Причина - угроза распространения коронавирусной инфекции.В Ярославской области по стопам Москвы решили не идти: как и планировалось, школьники приступят к занятиям в понедельник, 11 января. Об этом сообщили в департаменте образования региона.Однако у ярославских школьников есть надежда на продление отдыха из-за наступающих морозов. В средней полосе России ученики младших классов могут не посещать уроки, если температура воздуха опускается ниже 23 градусов. На предстоящей неделе синоптики обещают похолодание: в некоторых районах даже до минус 27 градусов.