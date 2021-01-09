Волонтеры центра \\"ЯрСпас\\" изменили ориентировку на 14-летнего Глеба Ермолина. Подросток ушел из медицинского учреждения Ленинского района города 8 января. В тот момент он был одет в футболки, пижамные штаны и сланцы. С собой Глеб прихватил одеяло, видимо, укутывался в него.По словам волонтеров, последний раз подростка видели в поселке Михайловский Ярославского района. Глеб был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны с белыми полосами, дутые ботинки и черную вязаную шапку.Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, который нуждается в медицинской помощи, сообщите в полицию или по телефону 8-910-964-08-38.