В Ярославле на стадионе \\"Каучук\\" прошел турнир по хоккею с мячом. Участниками стали команды из Ярославля, Костромы, Нерехты и Боровичей.Рождественский турнир прошел уже в третий раз. Обычно ребята состязались на главном катке на Советской площади, но в этом году из-за коронавирусных ограничений его заливать не стали. Поэтому пришлось выбрать другое ледовое поле.Но и здесь правила строго соблюдались: спортсмены допускались к игре только при наличии справки об отсутствии контакта с заболевшим COVID-19.- Кроме наших ребят из центра физической культуры и спорта «Медведь» в мероприятии участвовали игроки из Костромской и Новгородской областей в возрасте 12 лет и младше. Для ярославских хоккеистов данные соревнования — это не только содержательный досуг во время зимних каникул, но и один из этапов подготовки к играм Открытого Первенства Московской области и к первому этапу отбора на финал Всероссийского турнира по хоккею с мячом, — рассказал директор МУ ЦФКиС «Медведь» Тимур Лифанов.