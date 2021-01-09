Снимок лесовоза, который перевозил плохо закрепленные бревна, сделан 8 января на Тутаевском шоссе. Огромные бревна были готовы высыпаться из машины под колеса других автомобилей в любой момент. В лучшем случае, пострадало бы только \\"железо\\", худший вариант тоже не сложно себе представить, особенно тем, кто смотрел фильм \\"Пункт назначения\\".- Бревна держались на честном слове, - пишет автор фотографий, выложенных в паблике \\"Жесть Ярославль\\" ВКонтакте.В комментариях помимо критики водителя лесовоза, который вез плохо закрепленный груз, прозвучало немало претензий и в адрес сделавшего снимок.- Интересно, просто сфоткали и дальше поехали или все-таки ума хватило водителя предупредить? - спрашивают участники дискуссии.Но об этом история умалчивает.