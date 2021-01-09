В Ярославле вчера, 8 января, из медицинского учреждения в Ленинском районе сбежал подросток. 14-летний Глеб Ермолин ушел на мороз в пижаме и сланцах, укрывшись одеялом. Несмотря на такой приметный внешний вид, юношу не могут найти уже сутки. Мальчик нуждается в медицинской помощи.На вид Глебу 15 лет, невысокого роста, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.На момент побега был одет в темно-синюю и черную футболки, пижамные клетчатые штаны и сланцы. С собой взял одеяло в белом пододеяльнике.Если вы видели Глеба или знаете, где он находится, сообщите в полицию по номерам 02, 102 или 112 или волонтерам \\"ЯрСпаса\\" 8-910-964-08-38.