Футболисты ярославского \\"Шинника\\" сегодня, 8 января, отправились в Турцию. там они проведут первый учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части первенства ФНЛ. На турецких берегах спортсмены пробудут до 5 февраля.Команду ждут ежедневные занятия. 14, 21, 30 января, а также 4 февраля футболисты отыграют контрольные матчи. Соперники по этим поединкам определятся позднее.Как сообщается на сайте ФК \\"Шинник\\", на турецкий сбор не поехали несколько игроков: накануне нового года по соглашению сторон были расторгнуты контракты с Павлом Евсеевым и Денисом Кутиным. По разным причинам сборы пропустят Виктор Патрашко, Евгений Наседкин, Никита Мацхарашвили, Тимур Пухов и Константин Щербаков.В то же время на сбор отправилось несколько потенциальных новичков \\"Шинника\\". Решение о их будущем в команде будет приниматься по ходу учебно-тренировочного процесса.