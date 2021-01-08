В Ярославской области 7-летний ребенок попал под снегоход. ЧП произошло в деревне Воронково Рыбинского района.Как рассказали КП-Ярославль в пресс-службе УМВД по Ярославской области, за рулем снегохода находился 32-летний мужчина. По предварительной версии, он выезжал с поля на дорогу и не справился с управлением. В это время на обочине находился ребенок, который попал под транспортное средство.- Мальчик с травмами был госпитализирован. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД и медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе полиции.