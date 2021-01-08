Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов занял 35 место из 85 в рейтинге популярности действующих глав субъектов РФ в Русской Википедии в прошлом году. Статью о нем пользователи Интернета прочитали 39417 раз.Как уточняют составители этого рейтинга, посещаемость статей напрямую никак не связана с какими-то экономическими характеристиками регионов. Популярность того или иного главы больше зависит от информационных поводов и от общего медиафона.Например, информация о лидере рейтинга - главе Чечни Рамзане Кадырове -заинтересовала читателей после того, как ему было присвоено звание генерал-майора. О мэре Москвы Сергее Собянине, который на втором месте, пользователи Сети стали узнавать после введения коронавирусных ограничений в столице. На третьем месте в рейтинге Михаил Дегтярев - его биографию стали читать после того, как он стал губернатором Хабаровского края.