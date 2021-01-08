В Ярославской области ожидается резкое похолодание. По данным синоптиков для всей Центральной России начало следующей недели ознаменуется арктическим вторжением.- Под влиянием относительно солнечного антициклона задуют холодные северо-восточные ветры и ударят морозы. В ночь на понедельник резко похолодает до -15…-20°, местами до -20…-25°, а днем -11…-16°. Во вторник под утро ожидается -19…-24°, местами -27°, после полудня всего -13…-18°, что аномально холодно и на 10° ниже положенного в середине зимы, - сообщают специалисты Центра \\"Фобос\\".По их словам, таких морозов не было с 2018 года.В выходные погода тоже преподнесет сюрприз всем, кто уже привык к легкой и малоснежной зиме. В субботу и воскресенье выпадет снег, его покровы вырастут до 27 сантиметров, а это выше положенной нормы. Температура воздуха ночью до -7…-12°, а днем не выше -5…-10°.