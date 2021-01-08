Вчера, 7 января, отличный рождественский подарок преподнесли ярославцам игроки \\"Локомотива\\". На своем льду со счетом 4:1 они обыграли петербургский СКА.- Отличный матч. Все 60 минут поддерживали высокий темп, много играли в зоне СКА, имели территориальное преимущество, много моментов создали. В итоге количество перешло в качество. Спасибо болельщикам, хорошая поддержка была, - сказал на пресс-конференции, которая прошла после матча, главный тренер \\"железнодорожников\\" Андрей Скабелка.Во вчерашней игре отличились Павел Красковский, Георгий Иванов, Андре Петтерсон и Максим Осипов.Лидерами \\"Локомотива\\" в игре против СКА стали:Максимальная скорость - Артем Ильенко (34.4 км/ч) Средняя скорость - Владимир Ткачев (15.9 км/ч) Средняя скорость с шайбой - Владимир Ткачев (19.7 км/ч) Максимальная сила броска - Рушан Рафиков (161.2 км/ч) Пройденная дистанция - Алексей Марченко (5.04 км) Точность передач - Денис Баранцев (10/11, 90.9%) Силовые приемы - Никита Черепанов (7) Блокированные броски - Никита Черепанов (3) Выигранные вбрасывания - Павел Красковский (6/6, 100%) Броски в створ - Артур Каюмов, Андре Петерссон, Рушан Рафиков (по 5) Время на льду - Алексей Марченко (21:50) Время в атаке - Тему Пулккинен (04:59)В группе команды \\"Локомотив\\" ВКонтакте болельщики не смогли сдержать своих восторгов по поводу игры:- Шедеврально! Не матч, а сказка. Спасибо парни, вы лучшие!