В Ярославле жильцы дома №52 на улице Громова не могут справиться с коммунальщиками, которые сливают воду с батарей прямо в подвал многоэтажки.- На замечания жильцов сантехники отвечают \\"жалуйтесь куда хотите\\". История повторяется не в первый раз, управляющая компания не реагирует. Каждый год одно и то же, а ведь должны сливать в колодец, - жалуется подписчица группы \\"Жесть Ярославль\\" ВКонтакте.По словам ярославны, из-за влажности в квартирах прочно обосновался грибок. На собрании жильцов и представителей управляющей компании, которое прошло еще летом, представитель УК пояснила, что воду с батарей необходимо сливать в колодец на улицу.- Вода горячая, пар до третьего этажа поднимается, первый вообще как в бане. А грибочки-то растут, - пишет жительница дома.Как выяснилось, проблема неправильного слива воды имеет место не в одном доме. По словам сантехников, примерно в 30 многоэтажках Брагино ситуация аналогичная.В комментариях жительнице Дзержинского района посоветовали обратиться в жилищную инспекцию, а если и она не отреагирует, то в прокуратуру. На Волгоградской,63 после вмешательства правоохранительных органов навели порядок. Во всяком случае, так утверждают жители этого дома.По поводу слива в подвал в УК пояснили, что произошла авария на инженерной системе отопления. Осушение подвала произведено. Сегодня подвал дома должна была проверить инспекция.