В Ярославле 15 января для движения транспорта будет перекрыта часть проспекта Машиностроителей. Как уточнили в мэрии города, перекроют правую сторону дороги. Подрядчик начнет работы по замене ливневого коллектора на перекрестке с улице Серго Орджоникидзе.Чтобы не было затора, на участке от проспекта Авиаторов до улицы Серго Орджоникидзе дорогу сузят с трех полос до одной. Одну из поло отдадут под встречное движение. Из-за этого на перекрестке нельзя будет повернуть ни направо, ни налево.- Чтобы повернуть направо, необходимо проехать дальше по проспекту, развернуться, вернуться на перекресток и только тогда повернуть, - уточнили в мэрии.Движение от улицы Папанина до проспекта Авиаторов организуют по двум полосам. На перекрестке с Серго Орджоникидзе можно проехать прямо и повернуть направо.Ремонт в Заволжском районе скажется и на движении общественного транспорта. Изменятся схемы работы двух автобусов - №43 и №98. Их продлят до перекрестка проспекта с улице Папанина, после автобусы будут поворачивать на Серго Орджоникидзе. Остановку \\"Кинотеатр \\"Аврора\\" (четная сторона проспекта Машиностроителей) временно перенесут к дому №16. Там же сделают пешеходный переход.