В Ярославле выставлен на продажу Дом Вахромеева, который находится на Портовой набережной в Коровницкой слободе. Нынешний владелец просит за объект культурного наследия, а точнее, за \\"коттедж в 545 квадратных метров на участке в 10 соток\\", 8,7 миллиона рублей. Однако многие считают, что цена сильно завышена, ведь вложить в капитальный ремонт купеческой усадьбы придется немало средств: здание сейчас находится в неприглядном состоянии.- Из этого заброшенного здания можно конфетку сделать. Хоть под жилой дом, хоть под гостиницу, хоть под ресторан. Туристов тут много, так как рядом знаменитый ансамбль в Коровниках. А место какие красивое - с видом на Волгу, - пишет градозащитник Ольга Мазанова.Купеческая усадьба была построена в начале 19 века. Первым ее владельцем был купец Василий Седов, последним, перед известными событиями начала 20 века, - промышленник Михаил Вахрамеев. Потом здание стало государственной собственностью, в советское время здесь были коммунальные квартиры. В 90-е годы дом вновь стал частной собственностью.