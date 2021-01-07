Под Переславлем-Залесским проходит фестиваль воздухоплавания \\"Яблоки на снегу\\". Он начался сегодня, 7 января, и продолжится три дня.Зрелищное действо во многом зависит от погоды. Если будет сильный ветер и пойдет снег, то полеты отменят. Однако зрители верят в лучшее. Прокатиться на воздушном шаре - удовольствие не из дешевых, а вот посмотреть на их полет, сделать фотографии и пообщаться с командами можно совершенно бесплатно.Организаторы обещают, что после сборки аэростаты одновременно поднимутся в воздух и постоят какое-то время, чтобы все желающие успели насладиться видом и сделать снимки.Фестиваль пройдет с 7 по 9 января с 09:00 до 16:00.