40-летний Алексей Леонидович Труфанов пропал в Гаврилов-Яме и до настоящего времени его местонахождение не установлено.Приметы: мужчина на вид около 40 лет, плотного телосложения. Был одет: в серую куртку без капюшона, в нижней части которой, имеются горизонтальные полосы черного цвета, спортивный костюм темно-синего цвета, на голове вязаная синяя шапка с черной горизонтальной полосой.Может нуждаться в медицинской помощи.Если вы располагаете информацией, которая может помочь в установлении местонахождения Алексея Труфанова, сообщите в полицию по телефону «02», «102» или по телефону ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, тел: 8-(48534)20202 или по телефону СУ СК России по Ярославской области 8-962-209-00-08.