Следственным отделом по Дзержинскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).Как следует из материалов уголовного дела, 3 января текущего года, 24-летний подозреваемый, находясь в квартире, расположенной в одном из домов по улице Урицкого города Ярославля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему 22-летнему знакомому несколько ударов руками в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со слов мужчины, мотивом преступления явился возникший между знакомыми личный конфликт.- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.