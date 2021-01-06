В адрес начальника Управления Росгвардии по Ярославской области поступило письмо со словами благодарности сотрудникам вневедомственной охраны от жителя Московской области. В конце октября, приехав в Ярославль, он забыл в маршрутном такси сумку со всеми документами и деньгами. О случившемся он сообщил в правоохранительные органы.- Я ничего не мог сообщить оперативному дежурному, кроме номера маршрута, ни номера автобуса, ни иных его примет, - пишет он. – Как потом выяснилось, оперативный дежурный обратился за помощью к сотрудникам Росгвардии, которые оперативно смогли установить движение маршрутного автобуса, на последней остановке провели досмотр маршрутки.Забытая сумка была обнаружена и возвращена к потерявшему ее владельцу.