В нем, в частности, речь шла о том, что рядом с горкой в игровом комплексе парка «Нефтяник» находится ограждение и катание представляет опасность. Поэтому сегодня, 6 января, сотрудники администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов и дирекции городских парков культуры и отдыха провели там обследование.По результатам выезда было принято решение о временном ограничении доступа на все горки детского игрового комплекса. Необходимо отметить, что за все время эксплуатации данного игрового комплекса жалоб на него не поступало.- Данный игровой комплекс был установлен в 2018 году, при установке были соблюдены все необходимые нормативы, в том числе и расположение газонного ограждения. Оно составляет не менее полутора метров. Проблем с его эксплуатацией не зафиксировано, - сказал первый заместитель главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Дмитрий Сергеев.Напомним, вход в парки отдыха города бесплатный. За безопасность нахождения детей на детских площадках несут ответственность сопровождающие лица.